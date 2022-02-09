В МИД России высказались о наращивании сил НАТО в Восточной Европе

НАТО не следует забывать о положениях основополагающего акта в ходе наращивания сил в Восточной Европе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Разрабатывая планы по усилению на востоке Европы, натовцам не следует забывать о положениях основополагающего акта об отношениях России и альянса. Мы не слышали, чтобы они выходили из этого документа или от него отказывались», — приводит заявление Захаровой РИА Новости.

По её словам, российская сторона допускает, что альянс перестанет рассматривать данный акт как обязательный для себя.

Ранее Захарова рассказала, что быстро стабилизировать ситуацию на Украине можно после вывода западных вооружений и военных инструкторов с Украины, а также прекращения совместных учений украинской армии с НАТО.