В МИД России рассказали, как быстро стабилизировать ситуацию на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что быстро стабилизировать ситуацию на Украине можно после вывода западных вооружений и военных инструкторов с Украины, а также прекращения совместных учений украинской армии с НАТО.

«Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнёры, можно очень быстро», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, для этого необходимы прекращение поставок вооружений Западом Украине, отзыв с территории страны военных инструкторов, прекращение совместных учений ВСУ и стран НАТО.

Кроме того, представитель МИД отметила необходимость вывода с Украины всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений.

RT ведёт трансляцию.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в информационном поле происходит серьёзное нагнетание темы о якобы «вторжении» России на Украину, но никаких признаков, чтобы делать такие заявления, нет.