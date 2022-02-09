В МИД России рассказали, как быстро стабилизировать ситуацию на Украине
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- globallookpress.com
«Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнёры, можно очень быстро», — сказала Захарова на брифинге.
По её словам, для этого необходимы прекращение поставок вооружений Западом Украине, отзыв с территории страны военных инструкторов, прекращение совместных учений ВСУ и стран НАТО.
Кроме того, представитель МИД отметила необходимость вывода с Украины всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений.
RT ведёт трансляцию.
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что в информационном поле происходит серьёзное нагнетание темы о якобы «вторжении» России на Украину, но никаких признаков, чтобы делать такие заявления, нет.