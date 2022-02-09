Шольц заявил, что в ходе визита в Москву и Киев повторит тезисы Макрона

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ходе визита в Москву и Киев повторит то, что было сказано президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его поездок на Украину и в Россию.

Об этом информирует РИА Новости.

Канцлер ФРГ отметил, что западные страны действуют сплочённо по ситуации на Украине.

По его словам, «это очень ясное послание, которое нужно здесь повторить». Шольц уточнил, что позиция тесно согласована на уровне ЕС и НАТО.

«И конечно, это будет играть роль, когда я на следующей неделе поеду на Украину и буду говорить с президентом в Киеве, поеду в Москву и поговорю там с президентом. То, что я там скажу, будет выглядеть так, как то, что сказал там президент Макрон в начале недели», — сказал Шольц.

Ранее в Кремле заявили, что на пресс-конференции президентов Украины и Франции были позитивные сигналы, но Москва не услышала слов о готовности Киева заняться выполнением Минских соглашений.