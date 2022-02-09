МИД России требует от Японии не допускать попыток прорыва экстремистов в посольство

МИД России в связи с попыткой экстремистов проникнуть на территорию посольства в Токио заявил японскому МИД протест и потребовал от властей не допускать подобных инцидентов.

«Состоявшиеся в Японии 6—7 февраля мероприятия, приуроченные к так называемому Дню северных территорий, в этом году отличались беспрецедентной разнузданностью поддерживаемых властями молодчиков, которые своими агрессивными действиями и мегафонными выкриками стремились нарушить нормальный режим функционирования посольства России в Токио», — говорится на сайте МИД России.

Отмечается, что группа экстремистов попыталась прорваться на территорию российского диппредставительства, «создав реальную угрозу для безопасности наших сотрудников».

«Требуем, чтобы в Токио сделали из произошедшего надлежащие выводы и предприняли исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем», — заявили в российском МИД.

Ранее сообщалось, что посольство России в Токио выразило протест Японии в связи с попыткой японских праворадикалов проникнуть в российское диппредставительство.