МИД России требует от Японии не допускать попыток прорыва экстремистов в посольство

Короткая ссылка
МИД России в связи с попыткой экстремистов проникнуть на территорию посольства в Токио заявил японскому МИД протест и потребовал от властей не допускать подобных инцидентов.
МИД России требует от Японии не допускать попыток прорыва экстремистов в посольство
  • РИА Новости

«Состоявшиеся в Японии 6—7 февраля мероприятия, приуроченные к так называемому Дню северных территорий, в этом году отличались беспрецедентной разнузданностью поддерживаемых властями молодчиков, которые своими агрессивными действиями и мегафонными выкриками стремились нарушить нормальный режим функционирования посольства России в Токио», — говорится на сайте МИД России.

Отмечается, что группа экстремистов попыталась прорваться на территорию российского диппредставительства, «создав реальную угрозу для безопасности наших сотрудников».

«Требуем, чтобы в Токио сделали из произошедшего надлежащие выводы и предприняли исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем», — заявили в российском МИД.

Ранее сообщалось, что посольство России в Токио выразило протест Японии в связи с попыткой японских праворадикалов проникнуть в российское диппредставительство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить