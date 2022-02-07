Россия выразила протест Японии из-за попытки радикалов проникнуть в посольство
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство.
Отмечается, что 6 февраля днём группа «воинственно настроенных молодчиков» попыталась проникнуть в посольство и устроила потасовку с охранявшими вход нарядами полиции.
В связи с этим въезд и выезд с территории посольства оказались временно заблокированы.
«В связи с вышеизложенным посольством МИД Японии был заявлен решительный протест», — заявили в диппредставительстве.
Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов.