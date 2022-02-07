Россия выразила протест Японии из-за попытки радикалов проникнуть в посольство

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Посольство России в Токио выразило протест Японии в связи с попыткой японских праворадикалов проникнуть в российское диппредставительство.
Россия выразила протест Японии из-за попытки радикалов проникнуть в посольство
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство.

Отмечается, что 6 февраля днём группа «воинственно настроенных молодчиков» попыталась проникнуть в посольство и устроила потасовку с охранявшими вход нарядами полиции.

В связи с этим въезд и выезд с территории посольства оказались временно заблокированы. 

«В связи с вышеизложенным посольством МИД Японии был заявлен решительный протест», — заявили в диппредставительстве.

Ранее генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов.

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