Правительство Японии выразило протест России

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что правительство страны выразило протест России в связи с предстоящими стрельбами в районе Курильских островов.

«Россия уведомила о предстоящих с 8 февраля стрельбах в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим по дипломатическим каналам нами был заявлен России протест», — приводит РИА Новости заявление.

Береговая охрана Японии объявила предупреждение о возможной опасности морской навигации в этом районе.

Мацуно подчеркнул, что наращивание военного присутствия России на данных территориях противоречит позиции правительства.

Ранее стало известно, что около 20 боевых кораблей и судов из состава Тихоокеанского флота РФ вышли в Японское и Охотское моря для проведения плановых учений, в ходе которых экипажи выполнят стрельбы из корабельных артиллерийских установок по морским целям и стрельбы зенитными ракетными комплексами по ракетам-мишеням. Подробнее — в материале RT.