В ЕС не намерены досрочно разглашать информацию об ответном письме Москве

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Евросоюз не будет разглашать информацию о своём ответе России по вопросам неделимости безопасности до отправки письма Москве, сообщил РИА Новости официальный представитель внеполитической службы ЕС Питер Стано.
В ЕС не намерены досрочно разглашать информацию об ответном письме Москве
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«Мы не можем ничего добавить к тому, что было сказано верховным представителем (по внешней политике ЕС. — RT) в Вашингтоне. Мы ответим соответствующим образом в соответствующее время согласно существующей практике. То есть сначала мы ответим отправителю, а затем публично обсудим детали», — заявил он.

Как ранее сообщило издание Politico, Евросоюз подготовил письмо в ответ на послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова западным странам по поводу неделимости безопасности.

В письме российский министр заявляет о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.

Также российская сторона предлагает в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.

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