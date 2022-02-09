В ЕС не намерены досрочно разглашать информацию об ответном письме Москве

Евросоюз не будет разглашать информацию о своём ответе России по вопросам неделимости безопасности до отправки письма Москве, сообщил РИА Новости официальный представитель внеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Мы не можем ничего добавить к тому, что было сказано верховным представителем (по внешней политике ЕС. — RT) в Вашингтоне. Мы ответим соответствующим образом в соответствующее время согласно существующей практике. То есть сначала мы ответим отправителю, а затем публично обсудим детали», — заявил он.

Как ранее сообщило издание Politico, Евросоюз подготовил письмо в ответ на послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова западным странам по поводу неделимости безопасности.

В письме российский министр заявляет о желании получить чёткий ответ на вопрос о том, как партнёры России понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств.

Также российская сторона предлагает в случае отказа других стран от данного обязательства чётко сообщить об этом.