Американка из Greenpeace станет специальным уполномоченным МИД ФРГ по климату

Американка Дженнифер Морган, исполнительный директор Greenpeace International, стала специальным уполномоченным МИД Германии по международной климатической политике. Об этом объявила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

«Наша международная климатическая политика сегодня получит своё лицо, причём всемирно известное лицо. Дженнифер Морган с 1 марта присоединится к Министерству иностранных дел как специальный уполномоченный МИД ФРГ по международной климатической политике и как назначенный госсекретарь. Сегодня мы вместе приняли это решение в кабинете министров», — сказала Бербок на пресс-конференции, её слова приводит РИА Новости.

Чтобы занять должность госсекретаря МИД ФРГ, Морган должна будет получить гражданство Германии, уточняет агентство.

Как ожидается, Морган будет представлять Германию на международных мероприятиях по климату.

В начале февраля Еврокомиссия определила природный газ как переходный зелёный источник энергии и разрешила инвестировать в газовую сферу до 2030 года.