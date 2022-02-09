Американка из Greenpeace станет специальным уполномоченным МИД ФРГ по климату
- РИА Новости
«Наша международная климатическая политика сегодня получит своё лицо, причём всемирно известное лицо. Дженнифер Морган с 1 марта присоединится к Министерству иностранных дел как специальный уполномоченный МИД ФРГ по международной климатической политике и как назначенный госсекретарь. Сегодня мы вместе приняли это решение в кабинете министров», — сказала Бербок на пресс-конференции, её слова приводит РИА Новости.
Чтобы занять должность госсекретаря МИД ФРГ, Морган должна будет получить гражданство Германии, уточняет агентство.
Как ожидается, Морган будет представлять Германию на международных мероприятиях по климату.
В начале февраля Еврокомиссия определила природный газ как переходный зелёный источник энергии и разрешила инвестировать в газовую сферу до 2030 года.