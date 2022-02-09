В кабмине ФРГ заявили об обсуждении Берлином гарантий безопасности для Москвы с союзниками

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Вопрос о гарантиях безопасности для России Берлин обсуждает в самом тесном диалоге с союзниками, заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.
В кабмине ФРГ заявили об обсуждении Берлином гарантий безопасности для Москвы с союзниками
  • Legion-Media

«Как стало ясно в течение последних недель, мы находимся в самом тесном диалоге с нашим союзниками — с Францией, с партнёрами в ЕС, особенно тесно — с США», — цитирует РИА Новости Бюхнера.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров проведёт переговоры с британской коллегой Лиз Трасс в четверг, 10 февраля.

Отмечается, что упор будет сделан на тематику европейской безопасности и выработку долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности России.

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