Аналитик Блохин назвал целью публикации Moody's о санкциях давление на Россию
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«Я думаю, что цель — оказать информационно-психологическое давление на Россию. Эта истерика вокруг Украины неспроста. Я думаю, что цель заключается не в том, чтобы наложить дополнительный пакет санкций, он погоды не сделает. Даже возможное отключение от SWIFT — многие экономисты говорят, что Россия к этому готова», — добавил Блохин.
По его мнению, информационная кампания вокруг Украины раздувается США с целью застопорить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».
Он также добавил, что вокруг Украины выстраиваются все кампании по демонизации России.
Специалист пояснил, что публикации о возможных санкциях и их аналитика будут продолжаться для давления на Россию.
«Постоянное муссирование — это определённый элемент их (США. — RT) стратегии», — заключил собеседник RT.
Ранее Moody's проанализировало возможные санкции против России при эскалации ситуации вокруг Украины.