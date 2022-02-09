Аналитик Блохин назвал целью публикации Moody's о санкциях давление на Россию

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Анастасия Румянцева
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал в беседе с RT цели публикации рейтингового агентства Moody's о возможных санкциях против России при эскалации вокруг Украины.
Аналитик Блохин назвал целью публикации Moody's о санкциях давление на Россию
  • ©Cem Ozdel/Anadolu Agency/Getty Images

«Я думаю, что цель — оказать информационно-психологическое давление на Россию. Эта истерика вокруг Украины неспроста. Я думаю, что цель заключается не в том, чтобы наложить дополнительный пакет санкций, он погоды не сделает. Даже возможное отключение от SWIFT — многие экономисты говорят, что Россия к этому готова», — добавил Блохин.

По его мнению, информационная кампания вокруг Украины раздувается США с целью застопорить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Он также добавил, что вокруг Украины выстраиваются все кампании по демонизации России.

Специалист пояснил, что публикации о возможных санкциях и их аналитика будут продолжаться для давления на Россию.

«Постоянное муссирование — это определённый элемент их (США. — RT) стратегии», — заключил собеседник RT.

Ранее Moody's проанализировало возможные санкции против России при эскалации ситуации вокруг Украины.

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