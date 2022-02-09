Daily Mail: Макрон сделал Путину предложения, которые не были одобрены партнёрами по НАТО
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Как отмечает издание, в частности Макрон предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, исключающий для страны возможность вступления в НАТО.
Высокопоставленный источник Daily Mail сообщил, что Макрон «ни с кем не консультировался» по поводу своего предложения о мире.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикацию газеты Financial Times о якобы достигнутой российским и французским лидерами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном «сделке» в ходе встречи в Москве.
Он объяснил, что Франция является членом ЕС и НАТО, при этом в Североатлантическом альянсе Парижу не принадлежит лидерство.