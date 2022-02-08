В Кремле опровергли публикацию FT о «сделке» Путина и Макрона

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг публикацию газеты Financial Times о якобы достигнутой российским и французским лидерами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном «сделке» в ходе встречи в Москве.
В Кремле опровергли публикацию FT о «сделке» Путина и Макрона
  • AP

«Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно...» — сказал Песков.

Он объяснил, что Франция является членом ЕС и НАТО, при этом в Североатлантическом альянсе Парижу не принадлежит лидерство.

«Поэтому газета просто неверно написала», — отметил представитель Кремля.

Ранее Financial Times со ссылкой на неназванные французские чиновники написала, что на переговорах Путина и Макрона стороны достигли соглашения «не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск».

При этом два источника заявили, что договорённости также могут предусматривать вывод российских сил из Белоруссии после завершения масштабных совместных учений.

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