FT: встреча президентов России и Франции продвинула «деэскалацию» на Украине

Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продвинула «деэскалацию» ситуации на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на французские источники.

Как заявили неназванные французские чиновники, стороны достигли соглашения «не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск».

При этом два источника заявили, что договорённости также могут предусматривать вывод российских сил из Белоруссии после завершения масштабных совместных учений.

«Это также приведёт к дальнейшим встречам и соглашению по «структурированному диалогу по коллективной безопасности», — цитирует газету РИА Новости.

Ранее Путин по итогам состоявшихся в Москве переговоров с Макроном заявил, что США и НАТО обошли пункты в предложениях по гарантиям безопасности, вызывающие наибольшую озабоченность России, предоставив набор «политических клише». При этом президент России заявил, что диалог будет продолжаться до получения Москвой ответов на ключевые вопросы.

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