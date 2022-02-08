FT: встреча президентов России и Франции продвинула «деэскалацию» на Украине

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Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продвинула «деэскалацию» ситуации на Украине. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на французские источники.
FT: встреча президентов России и Франции продвинула «деэскалацию» на Украине
  • AP

Как заявили неназванные французские чиновники, стороны достигли соглашения «не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск».

При этом два источника заявили, что договорённости также могут предусматривать вывод российских сил из Белоруссии после завершения масштабных совместных учений.

«Это также приведёт к дальнейшим встречам и соглашению по «структурированному диалогу по коллективной безопасности», — цитирует газету РИА Новости.

Ранее Путин по итогам состоявшихся в Москве переговоров с Макроном заявил, что США и НАТО обошли пункты в предложениях по гарантиям безопасности, вызывающие наибольшую озабоченность России, предоставив набор «политических клише». При этом президент России заявил, что диалог будет продолжаться до получения Москвой ответов на ключевые вопросы.

Подробнее — в материале RT

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