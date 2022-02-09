Посол России Келин назвал стандартной реакцию НАТО на предложения России о нерасширении

Короткая ссылка
Посол России в Лондоне Андрей Келин прокомментировал реакцию стран НАТО на предложения Москвы о нерасширении альянса.
Посол России Келин назвал стандартной реакцию НАТО на предложения России о нерасширении
  • РИА Новости

«Мне кажется, это такая стандартная реакция стран НАТО — выступать против этих предложений... Нельзя сказать, что это новшество. Мы много раз неоднократно высказывались против идеи расширения НАТО, против вступления Украины в НАТО. Для России это неприемлемо», — сказал Келин.

По его словам, уже необходимо перестать обсуждать и начать принимать решения.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала слова российского лидера Владимира Путина об игнорировании требований Москвы о нерасширении НАТО на восток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить