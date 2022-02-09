Посол России Келин назвал стандартной реакцию НАТО на предложения России о нерасширении
- РИА Новости
«Мне кажется, это такая стандартная реакция стран НАТО — выступать против этих предложений... Нельзя сказать, что это новшество. Мы много раз неоднократно высказывались против идеи расширения НАТО, против вступления Украины в НАТО. Для России это неприемлемо», — сказал Келин.
По его словам, уже необходимо перестать обсуждать и начать принимать решения.
Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала слова российского лидера Владимира Путина об игнорировании требований Москвы о нерасширении НАТО на восток.