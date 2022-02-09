Посол России Келин назвал стандартной реакцию НАТО на предложения России о нерасширении

Посол России в Лондоне Андрей Келин прокомментировал реакцию стран НАТО на предложения Москвы о нерасширении альянса.

«Мне кажется, это такая стандартная реакция стран НАТО — выступать против этих предложений... Нельзя сказать, что это новшество. Мы много раз неоднократно высказывались против идеи расширения НАТО, против вступления Украины в НАТО. Для России это неприемлемо», — сказал Келин.

По его словам, уже необходимо перестать обсуждать и начать принимать решения.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд прокомментировала слова российского лидера Владимира Путина об игнорировании требований Москвы о нерасширении НАТО на восток.