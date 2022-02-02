В США прокомментировали слова Путина об игнорировании требований о нерасширении НАТО

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в эфире телеканала MCNBC прокомментировала слова российского лидера Владимира Путина об игнорировании требований Москвы о нерасширении НАТО на восток.
В США прокомментировали слова Путина об игнорировании требований о нерасширении НАТО
  • AFP
  • © Кenzo Tribouillard

«Это знак того, что дискуссии между нами продолжаются. Мы были рады вчера провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы услышать от России, что они делают на Украине. Совет призвал их к дипломатическому пути», — приводит ответ Томас-Гринфилд ТАСС.

Ранее Путин на пресс-конференции заявил, что Москву «кинули» после того, как пообещали не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на дюйм

Он также отметил, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России по безопасности.

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