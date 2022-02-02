В США прокомментировали слова Путина об игнорировании требований о нерасширении НАТО
- AFP
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«Это знак того, что дискуссии между нами продолжаются. Мы были рады вчера провести заседание Совета Безопасности ООН, чтобы услышать от России, что они делают на Украине. Совет призвал их к дипломатическому пути», — приводит ответ Томас-Гринфилд ТАСС.
Ранее Путин на пресс-конференции заявил, что Москву «кинули» после того, как пообещали не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на дюйм.
Он также отметил, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России по безопасности.