Глава МИД Греции Дендиас посетит Москву для встречи с министром Лавровым

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Глава МИД Греции Никос Дендиас направится на следующей неделе с визитом в Москву и планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил официальный представитель греческого внешнеполитического ведомства Александрос Папаиоанну.
Глава МИД Греции Дендиас посетит Москву для встречи с министром Лавровым
  • ©Cem Ozdel/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

«17 февраля во второй половине дня Дендиас отравится в Москву для того, чтобы провести переговоры в пятницу, 18 февраля, со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — цитирует Папаиоанну ТАСС.

Глава МИД Греции Никос Дендиас ранее на виртуальном заседании министров иностранных дел стран НАТО выступил за сохранение каналов связи с Россией.

Он также высказался за участие ОБСЕ в снижении напряжённости.

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