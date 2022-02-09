Глава МИД Греции Дендиас посетит Москву для встречи с министром Лавровым
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«17 февраля во второй половине дня Дендиас отравится в Москву для того, чтобы провести переговоры в пятницу, 18 февраля, со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — цитирует Папаиоанну ТАСС.
Глава МИД Греции Никос Дендиас ранее на виртуальном заседании министров иностранных дел стран НАТО выступил за сохранение каналов связи с Россией.
Он также высказался за участие ОБСЕ в снижении напряжённости.