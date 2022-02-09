Глава МИД Греции Дендиас посетит Москву для встречи с министром Лавровым

Глава МИД Греции Никос Дендиас направится на следующей неделе с визитом в Москву и планирует встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, заявил официальный представитель греческого внешнеполитического ведомства Александрос Папаиоанну.

«17 февраля во второй половине дня Дендиас отравится в Москву для того, чтобы провести переговоры в пятницу, 18 февраля, со своим российским коллегой Сергеем Лавровым», — цитирует Папаиоанну ТАСС.

Глава МИД Греции Никос Дендиас ранее на виртуальном заседании министров иностранных дел стран НАТО выступил за сохранение каналов связи с Россией.

Он также высказался за участие ОБСЕ в снижении напряжённости.