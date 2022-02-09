Рябков: дипломаты США покидают Россию в соответствии с ответными требованиями Москвы

Американские дипломаты покидают Россию в соответствии с ответными требованиями Москвы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«К сожалению, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. Это не наш выбор, но люди из американского посольства уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули», — цитирует его ТАСС.

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее заявил, что сотрудники дипмиссии будут работать в США «до последнего дипломата».

По его словам, дипломаты будут делать всё, чтобы отстоять национальные интересы, но при этом пытаться нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.