Рябков: дипломаты США покидают Россию в соответствии с ответными требованиями Москвы

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Американские дипломаты покидают Россию в соответствии с ответными требованиями Москвы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: дипломаты США покидают Россию в соответствии с ответными требованиями Москвы
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«К сожалению, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. Это не наш выбор, но люди из американского посольства уезжают в соответствии с теми требованиями, которые мы выдвинули», — цитирует его ТАСС.

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее заявил, что сотрудники дипмиссии будут работать в США «до последнего дипломата».

По его словам, дипломаты будут делать всё, чтобы отстоять национальные интересы, но при этом пытаться нормализовать отношения Москвы и Вашингтона.

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