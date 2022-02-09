В МИД России прокомментировали сообщения о возможных поставках США THAAD на Украину

Россия призывает не делать глупостей и не заводить ситуацию в тупик, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин, комментируя сообщения о возможных поставках США комплексов THAAD на Украину.

«Мы и сейчас призываем наших американских коллег... не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить её дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, в Москве продолжат использовать дипломатические методы.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее воздержался от комментариев по поводу опубликованных в СМИ сообщений о возможном размещении американских противоракетных комплексов THAAD на Украине.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможное размещение под Харьковом комплексов стало бы очередным шагом к дестабилизации обстановки.