В МИД России прокомментировали сообщения о возможных поставках США THAAD на Украину
- РИА Новости
«Мы и сейчас призываем наших американских коллег... не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить её дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, в Москве продолжат использовать дипломатические методы.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс ранее воздержался от комментариев по поводу опубликованных в СМИ сообщений о возможном размещении американских противоракетных комплексов THAAD на Украине.
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможное размещение под Харьковом комплексов стало бы очередным шагом к дестабилизации обстановки.