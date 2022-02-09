Замглавы МИД КНДР и посол России в Пхеньяне обсудили двусторонние отношения

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Замглавы МИД КНДР Им Чхон Иль в ходе встречи с российским послом в Пхеньяне Александром Мацегорой обсудил особенности двусторонних отношений России и КНДР.
Замглавы МИД КНДР и посол России в Пхеньяне обсудили двусторонние отношения
  • Gettyimages.ru
  • © Chung Sung-Jun

«Во время встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, о региональной и международной повестке, представляющей взаимный интерес, а также договорились о дальнейшем укреплении стратегического сотрудничества между двумя странами», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства КНДР.

Ранее США и их союзники в Совете Безопасности ООН осудили последний пуск баллистической ракеты со стороны КНДР.

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