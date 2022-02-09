Замглавы МИД КНДР и посол России в Пхеньяне обсудили двусторонние отношения

Замглавы МИД КНДР Им Чхон Иль в ходе встречи с российским послом в Пхеньяне Александром Мацегорой обсудил особенности двусторонних отношений России и КНДР.

«Во время встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, о региональной и международной повестке, представляющей взаимный интерес, а также договорились о дальнейшем укреплении стратегического сотрудничества между двумя странами», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства КНДР.

Ранее США и их союзники в Совете Безопасности ООН осудили последний пуск баллистической ракеты со стороны КНДР.