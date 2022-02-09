В Оттаве 23 человека арестовали за нарушения в ходе протестов против ковид-ограничений

Полиция канадской столицы Оттавы арестовала 23 человека за нарушения в ходе протестов против коронавирусных ограничений.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники полиции выписали более 1,3 тыс. штрафов из-за правонарушений.

Мэр канадской столицы Джим Уотсон в эфире радиостанции 580 CFRA заявил, что ситуация в центре Оттавы на фоне продолжающихся протестов против ковид-ограничений вышла из-под контроля.

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд назвал акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве «оккупацией».