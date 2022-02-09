NBC: Байден в частных беседах называет Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей»

Президент США Джо Байден во время частных встреч в шутку называет российского лидера Владимира Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

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Байден в шутливой форме отметил якобы намерение французского лидера Эммануэля Макрона «стать Шарлем де Голлем». Он также назвал «шумным» поведение британского премьер-министра Бориса Джонсона. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Путина «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в отношении Киева и Минских соглашений. Фразу Путина также прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский.