NBC: Байден в частных беседах называет Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей»

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Президент США Джо Байден во время частных встреч в шутку называет российского лидера Владимира Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
NBC: Байден в частных беседах называет Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей»
  • Gettyimages.ru

Байден в шутливой форме отметил якобы намерение французского лидера Эммануэля Макрона «стать Шарлем де Голлем».

Он также назвал «шумным» поведение британского премьер-министра Бориса Джонсона. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Путина «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в отношении Киева и Минских соглашений.

Фразу Путина также прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский. 

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