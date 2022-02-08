Председатель ОБСЕ позитивно высказался об усилиях России и США по деэскалации ситуации
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«Мы приветствуем усилия, инициированные США и Россией по двусторонним каналам, а также Советом Россия — НАТО», — передаёт РИА Новости заявление Рау.
Он подчеркнул, что ОБСЕ может дополнить и укрепить их.
По мнению Рау, очень важно, чтобы способ для деэскалации и сотрудничества был найден с помощью дипломатии и диалога.
Ранее заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединённые Штаты приветствуют обсуждение с Россией мер касательно повышения прозрачности военных учений.