Захарова рассказала о надменном отношении США к странам ЕС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT рассказала о надменном отношении США к странам ЕС.
Захарова рассказала о надменном отношении США к странам ЕС
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«Никакого отношения как равных.. Приезжал президент США, посадил всех в круг во время саммита НАТО, сказал: «Теперь вы будете платить по 2% (страны НАТО договорились в 2014 году о выделении 2% от своего ВВП на оборону. — RT), потому что мы будем обеспечивать вашу безопасность, кто не будет платить, тот пожалеет» и улетел. Они так со всем разговаривают», — сказала она.

По словам Захаровой, Соединённым Штатам так с собой разговаривать не даёт Россия и Китай.

«Ну, есть какие-то ещё другие страны, которые также как-то ставят Соединённые Штаты на место, но в основном Европейский союз сдал свои позиции. Ни о каком суверенном отношении к собственным интересам давно нет никакой речи», — отметила она.

В 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе было принято решение, что в перспективе все страны альянса доведут свои оборонные расходы до 2% от ВВП. 

В апреле 2019 года Дональд Трамп, являвшийся на тот момент президентом США, заявил, что Соединённые Штаты не исключают, что будут добиваться от своих союзников по НАТО выделения на оборону более 2% ВВП.

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