Захарова заявила о сохранении структуры НАТО времён холодной войны

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT заявила, что НАТО сохранила свою структуру, заложенную во времена холодной войны.
Захарова заявила о сохранении структуры НАТО времён холодной войны
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«Те принципы, которые декларируются НАТО как организации — не соответствуют реалиям, которые мы видим на Земле... потому что основе своей структура как была времён холодной войны — противостояние двух полюсов — так она и осталось. Посмотрите сколько стало полюсов, а противостояние осталось тем же», — сказала она.

Как отметила Захарова, менталитет НАТО заточен на агрессию.

«Мы видим это на примерах в проведении различных кампаний НАТО и мы видим в отношении к нам такое агрессивное поведение», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее Китай призвал НАТО отказаться от менталитета холодной войны, отметив, что расширение географии альянса не способствует глобальной безопасности.

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