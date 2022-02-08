В Кремле объяснили длительность переговоров Путина и Макрона экстраординарной ситуацией
- AP
«Да, в Кремле были готовы к этому», — ответил Песков на вопрос о том, были ли в Кремле готовы к столь затянувшемуся разговору.
Пресс-секретарь добавил, что между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом.
«Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров. Поэтому да, действительно, мы предполагали, что может затянуться, тем более что господин Макрон принял решение переночевать в Москве перед тем, как отправляться в Киев», — заявил представитель Кремля.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, комментируя переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, назвал их содержательными.
Отмечается, что диалог глав двух государств длился пять часов.