В Кремле объяснили длительность переговоров Путина и Макрона экстраординарной ситуацией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал длительность встречи российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Микрона.
В Кремле объяснили длительность переговоров Путина и Макрона экстраординарной ситуацией
  • AP

«Да, в Кремле были готовы к этому», — ответил Песков на вопрос о том, были ли в Кремле готовы к столь затянувшемуся разговору.

Пресс-секретарь добавил, что между Путиным и Макроном установились очень конструктивные и содержательные отношения, которые позволяют им проводить много времени, общаясь друг с другом.

«Кроме того, ситуация действительно достаточно экстраординарная, которая требует подобных подробных разговоров. Поэтому да, действительно, мы предполагали, что может затянуться, тем более что господин Макрон принял решение переночевать в Москве перед тем, как отправляться в Киев», — заявил представитель Кремля.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв, комментируя переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, назвал их содержательными.

Отмечается, что диалог глав двух государств длился пять часов.

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