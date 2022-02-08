Песков заявил об отсутствии точных дат визита Путина в Турцию

Точных дат визита президента России Владимира Путина в Турцию на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, в перспективе такой визит есть. Об этом визите, как мы уже неоднократно говорили, Путин и (президент Турции Реджеп Тайип. — RT) Эрдоган условились», — приводит ТАСС его слова на брифинге.

Песков добавил, что визит российского лидера в Турцию состоится, когда позволят графики президентов и эпидемиологические условия.

«Пока точных дат нет, но по дипломатическим каналам они будут своевременно согласованы», — сказал он.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил о подготовке визита Путина в республику.