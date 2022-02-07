В Турции заявили, что дата визита Путина станет известна в ближайшие дни

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил о подготовке визита президента России Владимира Путина в республику.

«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», — цитирует слова Калына в интервью турецкому телеканалу A haber РИА Новости.

Он также сообщил, что встреча Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции может состояться в случае получения одобрения из Москвы. По словам представителя Эрдогана, Киев уже дал положительный ответ.

Турецкий лидер ранее сообщил о готовности Анкары организовать переговоры российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского по ситуации вокруг Украины.

Президент Украины заявил, что для него не имеет значения место проведения переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.