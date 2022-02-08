Посол России напомнил Египту о важности вопроса компенсаций семьям погибших в 2015 году

Посол России в Египте Георгий Борисенко в ходе интервью РИА Новости напомнил египетским властям, что вопрос выплаты компенсаций семьям жертв крушения российского самолёта А321 над Синайским полуостровом в 2015 году требует скорейшего решения.

По словам посла, с октября 2021 года обсуждение размеров выплат родным погибших туристов ведётся напрямую между Федерацией туристических палат Египта и семьями жертв, большинство которых объединены в рамках фонда памяти «Рейс 9268».

Дипломат добавил, что Министерство иностранных дел России и посольство в Каире держат вопрос в фокусе внимания, оказывая возможное содействие.

«Напоминаем египетским властям, что данная проблема является ключевой в повестке дня двусторонних отношений и требует быстрейшего урегулирования», — заявил посол.

Он выразил надежду, что в скором времени получится найти взаимоприемлемое решение и удовлетворить законные требования граждан России.

В сентябре 2021 года в российском МИД сообщили, что Россия и Египет в ходе переговоров достигли принципиального понимания по вопросу выплат родным погибших в результате теракта в самолёте над Синайским полуостровом в 2015 году.

31 октября 2015 года в результате взрыва самодельной бомбы на борту самолёта Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс №9248 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека, включая семь членов экипажа.