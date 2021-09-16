Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям погибших при теракте в 2015 году

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Россия и Египет в ходе переговоров достигли принципиального понимания по вопросу выплат родным погибших в результате теракта в самолёте над Синайским полуостровом в 2015 году.
Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям погибших при теракте в 2015 году
  • © РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«В ходе переговоров с египетской стороной по линии МИД России особое внимание неизменно уделялось теме выплаты материального содействия семьям погибших в теракте россиян», — заявила она.

По её словам, посольство России в результате предпринятых усилий смогло достичь принципиального понимания с Египтом по этому вопросу.

Захарова уточнила, что прорабатываются конкретные детали порядка осуществления выплат.

В МИД России выразили надежду на то, что соответствующие договорённости будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян.

«Будем и далее этому всячески содействовать», — отметила Захарова.

31 октября 2015 года в результате взрыва самодельной бомбы на борту самолёта Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс №9248 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека, включая семерых членов экипажа.

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