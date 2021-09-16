Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям погибших при теракте в 2015 году
- © РИА Новости / Максим Григорьев/ТАСС/POOL
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«В ходе переговоров с египетской стороной по линии МИД России особое внимание неизменно уделялось теме выплаты материального содействия семьям погибших в теракте россиян», — заявила она.
По её словам, посольство России в результате предпринятых усилий смогло достичь принципиального понимания с Египтом по этому вопросу.
Захарова уточнила, что прорабатываются конкретные детали порядка осуществления выплат.
В МИД России выразили надежду на то, что соответствующие договорённости будут оперативно согласованы непосредственно между представителями египетских турпредприятий и родственников погибших россиян.
«Будем и далее этому всячески содействовать», — отметила Захарова.
31 октября 2015 года в результате взрыва самодельной бомбы на борту самолёта Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс №9248 из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли 224 человека, включая семерых членов экипажа.