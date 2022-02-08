Премьер Канады Трюдо: протесты дальнобойщиков блокируют экономику страны
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- © Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency
«Данные лица пытаются заблокировать нашу экономику, нашу демократию и повседневную жизнь наших граждан. Это должно прекратиться», — приводит РИА Новости слова Трюдо в выступлении перед членами федерального парламента.
По его словам, жители Оттавы не заслуживают того, чтобы их «преследовали в своих же кварталах».
Полиция канадской столицы ведёт расследование более чем 50 уголовных дел, связанных с протестами против коронавирусных ограничений.
В Оттаве с 29 января проходят протесты против коронавирусных ограничений. Они начались с акций дальнобойщиков. Подробнее — в материале RT.