Премьер Канады Трюдо: протесты дальнобойщиков блокируют экономику страны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что начатые дальнобойщиками акции протеста негативно сказываются на экономике и должны прекратиться.

«Данные лица пытаются заблокировать нашу экономику, нашу демократию и повседневную жизнь наших граждан. Это должно прекратиться», — приводит РИА Новости слова Трюдо в выступлении перед членами федерального парламента.

По его словам, жители Оттавы не заслуживают того, чтобы их «преследовали в своих же кварталах».

Полиция канадской столицы ведёт расследование более чем 50 уголовных дел, связанных с протестами против коронавирусных ограничений.

В Оттаве с 29 января проходят протесты против коронавирусных ограничений. Они начались с акций дальнобойщиков. Подробнее — в материале RT.