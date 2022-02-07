Мэр Оттавы Уотсон объявил ЧП в городе из-за акций протеста

Мэр канадской столицы Оттавы Джим Уотсон объявил в городе режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с протестами. Об этом информирует телеканал CP24.

По словам мэра, введение ЧП говорит о серьёзной опасности и угрозе безопасности граждан.

Также он сказал, что введение данного режима обеспечивает «большую гибкость» администрации.

Ранее мэр канадской столицы говорил, что ситуация в центре Оттавы на фоне продолжающихся протестов против ковид-ограничений вышла из-под контроля.

Полиция канадской столицы ведёт расследование более 50 уголовных дел, связанных с протестами против коронавирусных ограничений.

В Оттаве с 29 января проходят протесты против коронавирусных ограничений. Они начались с акций дальнобойщиков. Подробнее — в материале RT.