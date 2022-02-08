Макрон заявил о возможности найти мирный путь для Европы
- AP
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«Сейчас мы все должны найти мирный путь в Европе и путь стабильности в Европе, сейчас ещё есть для этого возможность и время», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
По его словам, Россия и Европа должны вместе работать над гарантиями безопасности.
Он также заявил, что Россия и ЕС должны совместно урегулировать ситуацию на Украине.
Ранее в Москве завершились переговоры президентов Путина и Макрона.