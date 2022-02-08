Макрон заявил о возможности найти мирный путь для Европы

На данный момент ещё существует возможность найти мирный путь для Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Сейчас мы все должны найти мирный путь в Европе и путь стабильности в Европе, сейчас ещё есть для этого возможность и время», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, Россия и Европа должны вместе работать над гарантиями безопасности.

Он также заявил, что Россия и ЕС должны совместно урегулировать ситуацию на Украине.

Ранее в Москве завершились переговоры президентов Путина и Макрона.