Байден заявил о готовности США и ФРГ к переговорам с Россией

Американский президент Джо Байден заявил, что США и Германия готовы к продолжению переговоров с Россией.

«Мы очень ясно даём понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией», — приводит ТАСС слова Байдена на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По его словам, страны Запада готовы быстро ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину».

Ранее стало известно, что власти США не исключают возможного обострения ситуации вокруг Украины во время проведения Олимпиады в Пекине.