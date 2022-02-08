Байден заявил о готовности США и ФРГ к переговорам с Россией
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«Мы очень ясно даём понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией», — приводит ТАСС слова Байдена на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
По его словам, страны Запада готовы быстро ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину».
Ранее стало известно, что власти США не исключают возможного обострения ситуации вокруг Украины во время проведения Олимпиады в Пекине.