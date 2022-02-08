Байден заявил о готовности США и ФРГ к переговорам с Россией

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден заявил, что США и Германия готовы к продолжению переговоров с Россией.
Байден заявил о готовности США и ФРГ к переговорам с Россией
  • AP
  • © Alex Brandon

«Мы очень ясно даём понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией», — приводит ТАСС слова Байдена на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По его словам, страны Запада готовы быстро ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину».

Ранее стало известно, что власти США не исключают возможного обострения ситуации вокруг Украины во время проведения Олимпиады в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить