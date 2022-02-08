В Пентагоне заявили об отсутствии угрозы восточному флангу НАТО со стороны России
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«Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет», — приводит ТАСС его слова.
Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию с целью «усилить оборону союзников».
Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков заявил в беседе с RT, что Вашингтон с помощью таких действий пытается вести переговоры с позиции силы.