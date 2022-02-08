В Пентагоне заявили об отсутствии угрозы восточному флангу НАТО со стороны России

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не видит угроз восточному флангу со стороны России.

«Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет», — приводит ТАСС его слова.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию с целью «усилить оборону союзников».

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков заявил в беседе с RT, что Вашингтон с помощью таких действий пытается вести переговоры с позиции силы.