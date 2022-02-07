Востоковед Кашин высказался об отношениях России и Китая

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Учёный, политолог, востоковед, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИЦ ВШЭ Василий Кашин высказался об отношениях России и Китая.
Востоковед Кашин высказался об отношениях России и Китая
  • AFP

«Отношения между двумя государствами существуют в течение длительного времени, и лидеры и представители РФ и КНР обычно встречаются три — пять раз в году», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, Москва и Пекин скоординированно голосуют в ООН и по глобальным вопросам, в том числе по тематике киберпространства и космоса.

Ранее генеральный консул Китая в Санкт-Петербурге Ван Вэньли рассказала о двусторонних деловых отношениях.

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