Путин заявил, что товарооборот России и Франции превысил допандемийный уровень

Российский лидер Владимир Путин на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном сообщил, что товарооборот России и Франции превзошёл допандемийный уровень.

«Объём товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос: если в пандемийный период он упал на 15%, то за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70% и достиг допандемийного уровня. И чуть-чуть, по-моему, превысил», — приводит ТАСС его слова.

Ранее Путин на переговорах с Макроном заявил, что накопилось много вопросов, которые нужно обсуждать в прямом формате.

В свою очередь, президент Франции сообщил, что настроен позитивно перед встречей с Путиным в Москве.