Глава МИД Украины Кулеба прокомментировал отмену встречи главы МИД ФРГ Бербок с Зеленским
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«Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого... У президента насыщенный график, но ни в коем случае не нужно воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с немецкой коллегой.
В свою очередь Бербок заявила, что встречи не являются самоцелью.
«Наша поездка была запланирована совместно с французским коллегой (Жан-Ивом Ле Дрианом. — RT), в ходе неё мы бы и встретились с президентом... Планы с французской стороны оказались другими», — добавила немецкий дипломат.
Ранее Бербок назвала целью своей поездки в Киев 7 февраля поддержку территориальной целостности Украины.