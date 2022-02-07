Глава МИД Украины Кулеба прокомментировал отмену встречи главы МИД ФРГ Бербок с Зеленским

Короткая ссылка
Отмену встречи главы МИД Германии Анналены Бербок и украинского лидера Владимира Зеленского не стоит воспринимать как политический сигнал. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Глава МИД Украины Кулеба прокомментировал отмену встречи главы МИД ФРГ Бербок с Зеленским
  • Gettyimages.ru

«Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого... У президента насыщенный график, но ни в коем случае не нужно воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с немецкой коллегой.

В свою очередь Бербок заявила, что встречи не являются самоцелью.

«Наша поездка была запланирована совместно с французским коллегой (Жан-Ивом Ле Дрианом. — RT), в ходе неё мы бы и встретились с президентом... Планы с французской стороны оказались другими», — добавила немецкий дипломат.

Ранее Бербок назвала целью своей поездки в Киев 7 февраля поддержку территориальной целостности Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить