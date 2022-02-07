Глава МИД Украины Кулеба прокомментировал отмену встречи главы МИД ФРГ Бербок с Зеленским

Отмену встречи главы МИД Германии Анналены Бербок и украинского лидера Владимира Зеленского не стоит воспринимать как политический сигнал. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Никаких проблем со встречей с президентом нет, давайте не создавать какую-то конспирологию вокруг этого... У президента насыщенный график, но ни в коем случае не нужно воспринимать отсутствие этой встречи как какой-то политический сигнал», — приводит ТАСС его слова на пресс-конференции с немецкой коллегой.

В свою очередь Бербок заявила, что встречи не являются самоцелью.

«Наша поездка была запланирована совместно с французским коллегой (Жан-Ивом Ле Дрианом. — RT), в ходе неё мы бы и встретились с президентом... Планы с французской стороны оказались другими», — добавила немецкий дипломат.

Ранее Бербок назвала целью своей поездки в Киев 7 февраля поддержку территориальной целостности Украины.