Глава МИД Германии заявила, что Запад готов понести ущерб от санкций в отношении России

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Запад готов понести экономический ущерб в случае введения санкций в отношении России. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на брифинге по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Глава МИД Германии заявила, что Запад готов понести ущерб от санкций в отношении России
  • © Attila Husejnow / SOPA Images/Si
  • Legion-Media

Трансляция брифинга велась в Facebook украинского МИД.

«Сделаем всё, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, мы подготовили сообща ряд жёстких мер против России в этом случае, эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнёрами. На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнёров и прежде всего моей страны — да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идёт о безопасности Украины», — сказала Бербок.

В январе канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал учитывать возможные последствия для Запада в случае введения санкций в отношении России.

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