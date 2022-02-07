Глава МИД Германии заявила, что Запад готов понести ущерб от санкций в отношении России

Запад готов понести экономический ущерб в случае введения санкций в отношении России. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на брифинге по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Трансляция брифинга велась в Facebook украинского МИД.

«Сделаем всё, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, мы подготовили сообща ряд жёстких мер против России в этом случае, эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнёрами. На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнёров и прежде всего моей страны — да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идёт о безопасности Украины», — сказала Бербок.

В январе канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал учитывать возможные последствия для Запада в случае введения санкций в отношении России.