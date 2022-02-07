Глава МИД Германии заявила, что Запад готов понести ущерб от санкций в отношении России
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Трансляция брифинга велась в Facebook украинского МИД.
«Сделаем всё, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, мы подготовили сообща ряд жёстких мер против России в этом случае, эти санкции беспрецедентны и согласованы со всеми партнёрами. На этом фоне хочу подчеркнуть, что в связи с тесными экономическими взаимоотношениями всех партнёров и прежде всего моей страны — да, мы тоже готовы заплатить за это высокую экономическую цену, поскольку речь идёт о безопасности Украины», — сказала Бербок.
В январе канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал учитывать возможные последствия для Запада в случае введения санкций в отношении России.