Эрдоган выразил уверенность в разрешении ситуации вокруг Украины путём дипломатии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил уверенность, что ситуация вокруг Украины будет разрешена мирным путём на основе Минских соглашений.
Эрдоган выразил уверенность в разрешении ситуации вокруг Украины путём дипломатии
  • AP

«Президент Эрдоган... считает, что кризис будет урегулирован мирным путём и дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права», — приводит заявление канцелярия турецкого лидера в Twitter.

Эрдоган добавил, что Анкара готова провести саммит на уровне лидеров России и Украины или технические переговоры.

Ранее Эрдоган заявил о желании Анкары провести на своей территории встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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