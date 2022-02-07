Эрдоган выразил уверенность в разрешении ситуации вокруг Украины путём дипломатии
- AP
«Президент Эрдоган... считает, что кризис будет урегулирован мирным путём и дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права», — приводит заявление канцелярия турецкого лидера в Twitter.
Эрдоган добавил, что Анкара готова провести саммит на уровне лидеров России и Украины или технические переговоры.
Ранее Эрдоган заявил о желании Анкары провести на своей территории встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.