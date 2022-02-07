В Минобороны Польши объявили о создании кибервойск

Короткая ссылка
В Министерстве национальной обороны Польши объявили о формировании войск обороны киберпространства.
В Минобороны Польши объявили о создании кибервойск
  • Legion-Media

«Министр национальной обороны Мариуш Блащак примет участие в церемонии создания нового компонента Вооружённых сил Польши — войск обороны киберпространства», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что концепцию нового формирования по организации и функционированию утвердили ещё в феврале 2019 года.

В августе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект о создании кибервойск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить