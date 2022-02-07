Мишустин поручил подписать соглашение о совместном с Белоруссией оказании помощи Сирии

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерствам обороны и иностранных дел подписать с Белоруссией соглашение о сотрудничестве в сфере оказания гуманитарной помощи Сирии.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Одобрить ... проект соглашения между правительством России и правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве в области оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. Поручить Минобороны России провести совместно с МИД России переговоры с белорусской стороной и по достижении договорённости подписать от имени правительства России указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в тексте документа.

Ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) России Михаил Мизинцев заявил, что Москва в течение 2021 года направила в Сирию 1775 т гуманитарного груза.