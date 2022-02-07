Посол Франции в США прокомментировал ситуацию с Минскими соглашениями

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Посол Франции в США Филипп Этьен прокомментировал ситуацию с Минскими соглашениями в связи с визитом французского лидера Эммануэля Макрона в Москву 7 февраля на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Посол Франции в США прокомментировал ситуацию с Минскими соглашениями
  • РИА Новости

«Мы видим здесь вероятную возможность продвинуться вперёд, отталкиваясь от первой встречи советников (лидеров стран — участниц переговоров в нормандском формате. — RT), которая состоялась в Париже две недели назад», — заявил Этьен в интервью The Washington Post. 

26 января в Париже прошли переговоры политических советников лидеров «нормандской четвёрки» (России, Германии, Франции и Украины), проходившие в Елисейском дворце.

Отмечается, что политсоветники лидеров «нормандской четвёрки» по итогам встречи в Париже подтвердили приверженность духу Минских соглашений и выступили за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе.

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