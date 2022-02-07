Премьер Израиля Беннет пообещал расследовать факты злоупотребления ПО Pegasus

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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пообещал расследовать факты злоупотребления при использовании ПО Pegasus со стороны полиции против граждан страны.
Премьер Израиля Беннет пообещал расследовать факты злоупотребления ПО Pegasus
  • AP

«Pegasus и аналогичные программы являются важными инструментами в борьбе с терроризмом и тяжкими преступлениями, но они не предназначались для использования в кампании слежки за представителями общественности или официальными лицами, поэтому нам нужно точно понять, что произошло», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Беннета, соответствующие вопросы изучает заместитель юридического советника правительства Амит Мерари.

Ранее стало известно о создании госкомиссии по проверке использования правоохранительными органами ПО Pegasus для слежки за гражданами. Предполагается, что полиция использовала программу для удалённого доступа и извлечения информации из мобильных телефонов граждан.

В 2021 году газета Le Monde сообщила, что телефон президента Франции Эммануэля Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

По данным СМИ, программа использовалась разведслужбами и властями разных стран, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.

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