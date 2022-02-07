Посол России Келин заявил, что визит главы МИД Британии Трасс в Москву прорабатывается

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что визит главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву прорабатывается.

«Визит планируется пока, он прорабатывается. Она болела, и у нас пока нет 100%-ной уверенности, что именно в те даты состоится, о которых мы говорим», — сказал он в интервью Интерфаксу.

Дипломат напомнил, что в последний раз глава британского МИД посещал Москву в 2017 году. При этом, по мнению Келина, сейчас назрела необходимость в диалоге.

«Но только смотря в каком разговоре: сейчас я читаю, например, то, что публикует Лиз Трасс. Читаю то, что Лиз Трасс помечает в своих твитах за последние дни накануне визита, и, конечно, не могу не удивляться, поскольку она поддерживает в них все те фейки и лживые сообщения газет, которые идут в основном из Вашингтона», — отметил российский посол.

Ранее газета The Times сообщала, что глава МИД Британии Лиз Трасс 10 февраля отправится с визитом в Россию.