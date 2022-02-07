В Лондоне заявили о намерении предоставить Москве заверения оборонительного характера НАТО

Власти Великобритании намерены предоставить России заверения в оборонительном характере НАТО. Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона.

«Россия выражала обеспокоенность по поводу потенциальной агрессии со стороны НАТО, но мы ясно давали понять, что эта обеспокоенность в принципе не может иметь под собой никаких оснований, так как НАТО по своей сути является оборонительным альянсом. Однако мы хотим взаимодействовать с Россией, предоставив ей дипломатические заверения по этому вопросу. Речь не идёт об уступках, так как премьер-министр и другие европейские лидеры заявляли, что у всех демократических стран Европы есть право вступить в НАТО», — приводит его слова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ряд стран, входящих в НАТО, намерены отправить свои войска в целях усиления восточного фланга альянса параллельно с США.

5 февраля первые военнослужащие Соединённых Штатов из числа дополнительных сил прибыли в Польшу.