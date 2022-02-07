Генсек НАТО Столтенберг и президент Турции Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине.
Генсек НАТО Столтенберг и президент Турции Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
  • AP

Об этом Столтенберг написал в своём Twitter.

«Разговаривал с президентом Эрдоганом, чтобы обсудить наращивание Россией сил на Украине и вокруг неё», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что поблагодарил Эрдогана за личное участие в поиске политического решения ситуации на Украине и «приветствовал решительную практическую поддержку» Киева Анкарой.

В конце января турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Турция выступает за продолжение переговоров между Россией и НАТО.

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