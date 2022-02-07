Посол ЦАР в России выступил за отмену оружейного эмбарго в отношении республики

Посол Центрально-Африканской Республики в России Леон Додону-Пунагаза в интервью РИА Новости выступил за отмену оружейного эмбарго в отношении ЦАР, отметив, что у бандитов больше вооружения, чем у правительственных сил.

«А на самом деле должны это эмбарго убрать уже давно, потому что нет смысла поставить эмбарго на ЦАР — и оставить эти военные группировки», — сказал посол.

Он заявил, что боевики покупают оружие за границей. По его словам, у бандитов больше оружия, чем у правительственных войск.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудили развитие двустороннего сотрудничества.