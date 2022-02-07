Посол ЦАР в России выступил за отмену оружейного эмбарго в отношении республики
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«А на самом деле должны это эмбарго убрать уже давно, потому что нет смысла поставить эмбарго на ЦАР — и оставить эти военные группировки», — сказал посол.
Он заявил, что боевики покупают оружие за границей. По его словам, у бандитов больше оружия, чем у правительственных войск.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудили развитие двустороннего сотрудничества.