Замглавы МИД России обсудил с президентом ЦАР двустороннее сотрудничество

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудили развитие двустороннего сотрудничества.

«Были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и ЦАР, включая расширение партнёрства в торгово-экономической, инвестиционной и иных областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении МИД России.

Вместе с этим была подтверждена нацеленность Москвы и Банги на укрепление координации в ООН и других многосторонних организациях.

«Затрагивались также вопросы, связанные с подготовкой второго саммита Россия — Африка, проведение которого запланировано на 2022 год», — добавили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Александра Бикантова послом в Центрально-Африканской Республике.