Замглавы МИД России обсудил с президентом ЦАР двустороннее сотрудничество

Короткая ссылка
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обсудили развитие двустороннего сотрудничества.
Замглавы МИД России обсудил с президентом ЦАР двустороннее сотрудничество
  • РИА Новости

«Были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и ЦАР, включая расширение партнёрства в торгово-экономической, инвестиционной и иных областях, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении МИД России.

Вместе с этим была подтверждена нацеленность Москвы и Банги на укрепление координации в ООН и других многосторонних организациях.

«Затрагивались также вопросы, связанные с подготовкой второго саммита Россия — Африка, проведение которого запланировано на 2022 год», — добавили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Александра Бикантова послом в Центрально-Африканской Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить