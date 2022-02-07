Politiсo: Макрон намерен заключить мирное соглашение с президентом России Путиным
Отмечается, что причиной такого желания служит обретение потенциальной выгоды для Макрона в преддверии президентских выборов, которые пройдут в апреле текущего года.
По мнению эксперта по международным отношениям Сирил Брет, в случае успешных переговоров с Путиным, Макрон сможет показать, что он в силах обеспечить существование Франции на международной арене.
В материале сообщается, что заявления французского лидера звучат двусмысленно, так как он намекает, что западным странам, вероятно, придётся пойти на компромисс с Россией.
Ранее стало известно, что Макрон 7 февраля встретится в Москве с Путиным, а 8 февраля отправится в Киев.