Politiсo: Макрон намерен заключить мирное соглашение с президентом России Путиным

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Французский лидер Эммануэл Макрон намерен заключить мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что причиной такого желания служит обретение потенциальной выгоды для Макрона в преддверии президентских выборов, которые пройдут в апреле текущего года.

По мнению эксперта по международным отношениям Сирил Брет, в случае успешных переговоров с Путиным, Макрон сможет показать, что он в силах обеспечить существование Франции на международной арене.

В материале сообщается, что заявления французского лидера звучат двусмысленно, так как он намекает, что западным странам, вероятно, придётся пойти на компромисс с Россией.

Ранее стало известно, что Макрон 7 февраля встретится в Москве с Путиным, а 8 февраля отправится в Киев.

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