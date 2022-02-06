У берегов Ливана перевозивший мазут танкер получил повреждения из-за сильного ветра

Короткая ссылка
Министр транспорта Ливана Али Хамия заявил, что танкер с 42 тыс. тонн мазута получил повреждения у берегов страны из-за сильного ветра.
У берегов Ливана перевозивший мазут танкер получил повреждения из-за сильного ветра
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает РИА Новости, он написал на своей странице в Twitter.

«Прибывший из турецкого порта Алиага в ливанский порт Амшит танкер Pyxis Epsilon с 42 тыс. тонн мазута из-за сильного ветра попал в инцидент у берегов Амшита, в результате чего у судна поврежден руль и была прекращена разгрузка», — сообщил Хамия.

Министр уточнил, что в результате происшествия ущерба экологии нет.

Ранее сообщалось, что на танкере с мазутом в Чёрном море произошло возгорание

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить