У берегов Ливана перевозивший мазут танкер получил повреждения из-за сильного ветра

Министр транспорта Ливана Али Хамия заявил, что танкер с 42 тыс. тонн мазута получил повреждения у берегов страны из-за сильного ветра.

Об этом, как сообщает РИА Новости, он написал на своей странице в Twitter.

«Прибывший из турецкого порта Алиага в ливанский порт Амшит танкер Pyxis Epsilon с 42 тыс. тонн мазута из-за сильного ветра попал в инцидент у берегов Амшита, в результате чего у судна поврежден руль и была прекращена разгрузка», — сообщил Хамия.

Министр уточнил, что в результате происшествия ущерба экологии нет.

Ранее сообщалось, что на танкере с мазутом в Чёрном море произошло возгорание.