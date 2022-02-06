У берегов Ливана перевозивший мазут танкер получил повреждения из-за сильного ветра
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Об этом, как сообщает РИА Новости, он написал на своей странице в Twitter.
«Прибывший из турецкого порта Алиага в ливанский порт Амшит танкер Pyxis Epsilon с 42 тыс. тонн мазута из-за сильного ветра попал в инцидент у берегов Амшита, в результате чего у судна поврежден руль и была прекращена разгрузка», — сообщил Хамия.
Министр уточнил, что в результате происшествия ущерба экологии нет.
Ранее сообщалось, что на танкере с мазутом в Чёрном море произошло возгорание.